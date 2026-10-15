Гавриков: несмотря на возраст, Овечкин по-прежнему опасен для соперников

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что 41-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, несмотря на возраст, по-прежнему остаётся опасным для соперников.

«Когда мы играли с «Вашингтоном», у него было несколько шансов забить. Все знают, насколько опасен может быть его бросок. Шансы у него всегда будут, тренер сам будет решать, когда его выпускать, это внутренние дела команды. Но думаю, он смотрится хорошо на своём уровне.

В этом его и суть, что ему не нужно много времени с его броском, чтобы создать опасную ситуацию. Кто-то создаёт голевые моменты своим движением, кому-то нужно на это время, а в его случае, когда шайба находится у него, сразу становится автоматически опасно. И любой бросок его может закончиться голом, поэтому нужно всегда стараться с ним плотно играть и не давать ему времени на действия», — приводит слова Гаврикова ТАСС.