«Мы потратили много времени на его развитие». В «Детройте» не хотят отпускать Эдвинссона

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Шон Хоркофф заявил, что клуб не собирается расставаться с защитником Симоном Эдвинссоном. Шведский хоккеист продолжает находиться без контракта в статусе ограничено свободного агента. Ранее сообщалось, что несколько клубов заинтересованы в обмене защитника.

«У меня нет желания обменять Симона. Я хочу оставить его у нас. Симон – редкий игрок, таких найти непросто. Мы потратили много времени на его развитие. Мы сами выбрали его на драфте. Ценим этого хоккеиста. Я лично ценю его особенно высоко, да и все ребята в раздевалке – тоже.

Я даже не рассматриваю вариант его обмена. Хотим подписать с контракт и надеемся, что нам это удастся. Он важная часть нашего будущего. Мы потратили много времени на развитие Симона, и я считаю, что в дальнейшем он станет одним из ключевых игроков нашей команды. Поэтому продолжу добиваться подписания с ним контракта, чтобы вернуть его в состав», – цитирует Хоркоффа пресс-служба клуба.