Дебринкэт — о продлении контракта с «Детройтом»: горжусь тем, что я игрок «Ред Уингз»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт высказался о подписании нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 13 млн. Текущий сезон – последний по контракту с кэпхитом $ 7,875 млн. По окончании этого сезона он мог бы стать неограниченно свободным агентом.

«Для меня это очень важно. Горжусь тем, что я игрок «Ред Уингз». Каждый вечер, надевая эту форму, испытываю огромное чувство гордости. Многие ребята в нашей раздевалке чувствуют то же самое: мы счастливы быть здесь и рады, что останемся здесь надолго. Я хотел продолжить выступать за команду и внести свой вклад в общее дело. По-настоящему верю в то, что мы здесь строим… Верю в наш коллектив, считаю, что мы — хорошая команда. Конечно, предстоит ещё многое сделать, но по большому счёту мы уже близки к цели, мне очень нравится то, как здесь всё развивается», — цитирует Дебринкэта пресс-служба клуба.