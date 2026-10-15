«Если хочет — пусть забирает». Защитник «Вашингтона» о возможном касании Овечкина при голе

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Холл признался, что был бы не против отдать свой гол Александру Овечкину. В матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4) защитник забросил шайбу, которую мог подправить россиянин, находившийся перед воротами. Овечкин даже победно вскинул руки и поехал первым праздновать гол к скамейке запасных, как будто он является автором заброшенной шайбы. После многократного изучения повторов шайба была записана на Холла.