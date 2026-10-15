Легионер ЦСКА прокомментировал третью подряд победу над «Динамо» в московском дерби

Защитник ЦСКА Роб Хэмилтон прокомментировал третью подряд победу в дерби с московским «Динамо» (1:0).

— Мы играли с «Динамо» три раза за последние четыре встречи, так что это как плей-офф. Сложно обыграть команду трижды подряд почти без перерыва. Для нас важно было собраться вместе, сохранить концентрацию и добиться этого результата — всё получилось, это здорово.

— Вы были очень сосредоточены и дисциплинированны — получили всего два малых штрафа. Можно сказать, что это был главный ключ к победе?

— Конечно. Наш вратарь Дмитрий Гамзин сыграл фантастически, это помогло. Если же нам удаётся сохранять дисциплину и давать сопернику мало возможностей для большинства, то у «Динамо» становится меньше шансов, а наши шансы выиграть, нао