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Легионер ЦСКА прокомментировал третью подряд победу над «Динамо» в московском дерби

Легионер ЦСКА прокомментировал третью подряд победу над «Динамо» в московском дерби
Комментарии

Защитник ЦСКА Роб Хэмилтон прокомментировал третью подряд победу в дерби с московским «Динамо» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Полтапов (Соркин, Хайруллин) – 47:31 (5x4)    

— Мы играли с «Динамо» три раза за последние четыре встречи, так что это как плей-офф. Сложно обыграть команду трижды подряд почти без перерыва. Для нас важно было собраться вместе, сохранить концентрацию и добиться этого результата — всё получилось, это здорово.

— Вы были очень сосредоточены и дисциплинированны — получили всего два малых штрафа. Можно сказать, что это был главный ключ к победе?
— Конечно. Наш вратарь Дмитрий Гамзин сыграл фантастически, это помогло. Если же нам удаётся сохранять дисциплину и давать сопернику мало возможностей для большинства, то у «Динамо» становится меньше шансов, а наши шансы выиграть, нао