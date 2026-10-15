Канадский защитник ЦСКА отреагировал на переход в клуб своего соотечественника

Защитник ЦСКА Роб Хэмилтон отреагировал на переход в армейский клуб своего соотечественника форварда Райли Савчука.

— Райли Савчук будет играть в вашей команде...

— Да, он появился пару дней назад. Сейчас они заняты всеми организационными вопросами: подписанием бумаг, поиском жилья, общением со СМИ, он довольно занят. Как только проведёт несколько тренировок и пообщается с нами поближе, уверен, всё сложится отлично.

— Знал ли ты его до того, как он пришёл в ЦСКА?

— Нет, не знаком был лично. Знаю, что он из того же города, что и я. Кажется, мы тренировались вместе в конце лета, но тогда не были знакомы. Думаю, летом снова встретимся в Калгари, потому что там живут он и его жена, – сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.