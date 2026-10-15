Хэмилтон: было бы захватывающе видеть буллиты перед каждой игрой, но тут есть недостатки

Защитник ЦСКА Роб Хэмилтон высказался об идее президента КХЛ Алексея Морозова проводить буллитные серии перед матчами лиги.

— Была идея проводить буллиты перед началом матча. Что думаешь об этом?

— Слышал об этом. Интересная мысль. Было бы захватывающе видеть буллиты перед каждой игрой. Но если потом игра переходит в овертайм, команда, выигравшая серию буллитов заранее, может совсем иначе сыграть, зная, что ей необязательно побеждать. Полагаю, в такой идее есть недостатки, однако буллиты перед каждым матчем смотрелись бы зрелищно, — сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.