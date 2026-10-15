«Отличная работа, Миро!» Главный тренер «Вашингтона» похвалил Мирошниченко в раздевалке

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери похвалил Ивана Мирошниченко за игру в дебютном для себя матче сезона. Россиянин отметился заброшенной шайбой во встрече с «Монреаль Канадиенс» (5:4). Тренер отметил самоотверженность россиянина при всех игроках в раздевалке команды после матча.

«По-моему, 63-й номер был просто великолепен сегодня. И дело не только в его голе большинстве — он играл жёстко с самой первой, чёрт возьми, смены. Отличная работа, Миро!» — сказал Карбери.

Этот матч стал дебютным для Мирошниченко в текущем сезоне НХЛ. В прошлом сезоне российский форвард провёл 13 матчей в НХЛ за «Кэпиталз» и набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В АХЛ на его счету 37 (16+21) очков за 47 игр.