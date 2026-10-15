«Сочи» обменял в «Салават Юлаев» вратаря Ивана Бочарова

«Салават Юлаев» и «Сочи» произвели обмен – состав уфимцев пополнит вратарь Иван Бочаров, южане получат денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Бочаров провёл за «Сочи» три матча, в которых одержал одну победу.

Всего в КХЛ на счету 31-летнего Бочарова 319 игр, в которых голкипер одержал 139 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,38. В лиге вратарь выступал за московское «Динамо», «Ладу», «Локомотив», «Торпедо» и «Сочи».

Бочаров присоединился к «Ладе» в минувшем сезоне и отыграл за тольяттинский клуб 43 игры. В составе автозаводцев 31-летний голкипер одержал 10 побед при 90,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,21.