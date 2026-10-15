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Агент Жеренко отреагировал на возможное подписание контракта игроком с московским «Динамо»

Агент Жеренко отреагировал на возможное подписание контракта игроком с московским «Динамо»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Вадима Жеренко, высказался о ходе переговоров с московским «Динамо».

«Мы находимся в активном процессе переговоров по поводу подписания контракта Вадима Жеренко с московским «Динамо», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

25-летний экс-голкипер МХК «Динамо» провёл в системе «Сент-Луиса» четыре сезона, сыграв в общей сложности 128 матчей в регулярных чемпионатах АХЛ за «Спрингфилд» при 90,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,28. В 2019 году был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в седьмом раунде под общим 208-м номером.

В КХЛ права принадлежат московскому «Динамо». Воспитанник школы ЦСКА Жеренко выступал в системе «Динамо» с 2018 по 2021 год, после чего уехал в Финляндию. С 2022-го выступал в системе «Сент-Луиса».

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