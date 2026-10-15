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Расписание матчей НХЛ в ночь с 15 на 16 октября 2026 года

Расписание матчей НХЛ в ночь с 15 на 16 октября 2026 года
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В ночь с 15 на 16 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь с 15 на 16 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс»;
2:05. «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
2:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз»;
2:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сиэтл Кракен»;
2:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
2:30. «Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз»;
3:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс»;
3:00. «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»;
3:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс»;
4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Юта Маммот»;
5:00. «Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 12 очками после восьми игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 13 очков в восьми матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 с