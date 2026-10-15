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Скончался бывший хоккейный судья всероссийской категории Алексей Козин

Скончался бывший хоккейный судья всероссийской категории Алексей Козин
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Скончался известный хоккейный арбитр, инспектор, судья всероссийской категории Алексей Козин.

«Жизнь Алексея Алексеевича была посвящена хоккею: в качестве линейного, а затем и главного арбитра он работал на матчах всесоюзного, всероссийского и международного ранга. По завершении судейской карьеры (по достижении 50-летнего возраста) он перешёл в разряд инспекторов, передавал свой опыт новым поколениям судей, работая на всех соревнованиях, где возникала необходимость в его участии: от игр команд совсем юных хоккеистов и хоккеисток до матчей ЖХЛ, МХЛ и КХЛ. ХК «Торпедо» выражает соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича. Светлая память!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

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