«Югра» расторгла контракт с Александром Ховановым

Пресс-служба «Югры» объявила о расторжении контракта с 26-летним нападающим Александром Ховановым.

Воспитанник «Ак Барса» подписал контракт с «Югрой» в конце августа, провёл восемь матчей, в которых отметился одной передачей.

Отметим, в июле 2026 года серебряному призёру МЧМ-2020 назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно за мошенничество с испытательным сроком в один год. Как установил Вольский районный суд Саратовской области, в 2023 году Хованов предложил двум местным жителям приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. Потерпевшие передали ему свыше 3 млн рублей, но товар не получили.

Хованов в 15 лет, будучи капитаном юношеской сборной России, взял бронзу на II зимних юношеских Олимпийских играх. В 2018 году хоккеиста задрафтовала «Миннесота Уайлд» в третьем раунде.