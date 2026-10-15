«Адмирал» поместил нападающего Александра Дарьина в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может забрать 26-летнего игрока в свою систему.

В нынешнем сезоне Дарьин провёл четыре матча, не набрав очков. В прошлом сезоне-2025/2026 нападающий набрал семь очков в 23 играх — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. В декабре Дарьин получил травму и выбыл из строя до конца сезона.

Всего на счету нападающего 173 матча в КХЛ и 65 (24+41) очков. Дарьин выступал в КХЛ за «Локомотив», «Торпедо», «Витязь» и «Адмирал».