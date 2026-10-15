Голкипер Вадим Жеренко заключил просмотровый контракт с московским «Динамо»

Вратарь Вадим Жеренко заключил просмотровый контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

25-летний экс-голкипер МХК «Динамо» провёл в системе «Сент-Луис Блюз» четыре сезона, сыграв в общей сложности 128 матчей в регулярных чемпионатах АХЛ за «Спрингфилд» при 90,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,28. В 2019 году был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в седьмом раунде под общим 208-м номером.

В КХЛ права принадлежат московскому «Динамо». Воспитанник школы ЦСКА Жеренко выступал в системе «Динамо» с 2018 по 2021 год, после чего уехал в Финляндию.

Ранее о ходе переговоров с московским «Динамо» рассказал хоккейный агент Александр Черных.