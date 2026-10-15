Канадский защитник Лажуа вернулся в состав «Авангарда» после травмы

Канадский защитник «Авангарда» Максим Лажуа вернулся в состав команды после травмы, сообщает пресс-служба омского клуба.

Лажуа получил травму 29 августа в матче Кубка Блинова с ярославским «Локомотивом», который закончился победой омичей в серии буллитов со счётом 2:1.

28-летний Лажуа в минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ провёл 68 матчей и набрал 41 (11+30) очко. Лажуа выступает за омский клуб с 2025 года.

Напомним, «Авангард» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 13 играх.

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