Стала известна дата слушаний в CAS по апелляции ФХР на отстранение со стороны ИИХФ

Рассмотрение апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске российских команд до международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдёт 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Напомним, ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года. ИИХФ позже продлила отстранение российских команд на сезон-2026/2027, ссылаясь на проблемы с безопасностью участников соревнований. В то время главой ИИХФ был Люк Тардиф.

Отметим, что, если CAS допустит российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для ИИХФ.