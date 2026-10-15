15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна дата слушаний в CAS по апелляции ФХР на отстранение со стороны ИИХФ

Стала известна дата слушаний в CAS по апелляции ФХР на отстранение со стороны ИИХФ
Комментарии

Рассмотрение апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске российских команд до международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдёт 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Напомним, ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года. ИИХФ позже продлила отстранение российских команд на сезон-2026/2027, ссылаясь на проблемы с безопасностью участников соревнований. В то время главой ИИХФ был Люк Тардиф.

Отметим, что, если CAS допустит российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для ИИХФ.

Материалы по теме
«Пророссийский» президент, но без русских в руководстве. В мировом хоккее — новая власть
«Пророссийский» президент, но без русских в руководстве. В мировом хоккее — новая власть