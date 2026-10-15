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Владимир Ткачёв ответил, изменилась ли игра «Металлурга» после отстранения Андрея Разина

Владимир Ткачёв ответил, изменилась ли игра «Металлурга» после отстранения Андрея Разина
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Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв ответил на вопрос, изменилась ли игра магнитогорского клуба после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлурга». Напомним, исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

– Есть ли изменения в плане на игру из-за того, что сейчас нет Андрея Разина? Новые идеи, другой стиль?
– Пока ничего не меняем. Играем так, как играли.

– А на атмосферу в команде это повлияло?
– Извините. Давайте следующий вопрос, — приводит слова Ткачёва Betonmobile.

После 17 матчей «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 очками. Напомним, после отстранения Разина клуб одержал четыре победы подряд.

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