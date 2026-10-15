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Агент Джордана Уила отреагировал на слухи, что игрок может покинуть московское «Динамо»

Агент Джордана Уила отреагировал на слухи, что игрок может покинуть московское «Динамо»
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Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Джордана Уила, отреагировал на слухи о том, что игрок может покинуть стан бело-голубых. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у Уила якобы конфликт с главным тренером «Динамо» Леонидом Тамбиевым и хоккеист требует обмена.

«Джордан Уил очень доволен и счастлив в московском «Динамо». Он продолжает активно работать и постарается сделать всё от него зависящее, чтобы команда побеждала. Всем людям, которые занимаются слухами, выдумками и вбросами, желаю заняться реальными делами», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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