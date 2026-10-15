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«Это вполне осуществимо». Спецпредставитель президента США — о матче игроков КХЛ и НХЛ

«Это вполне осуществимо». Спецпредставитель президента США — о матче игроков КХЛ и НХЛ
Комментарии

Спецпредставитель президента США Паоло Замполли оценил вероятность проведения матча между хоккеистами КХЛ и НХЛ.

— В ходе телефонного разговора, ознаменовавшего возобновление регулярных контактов на высшем уровне, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились содействовать сближению наших стран, в том числе в сфере спорта. В частности, главы государств высказались в поддержку организации товарищеских матчей между ведущими российскими и американскими хоккеистами из КХЛ и НХЛ на территории обеих стран. Считаете ли вы, что эта идея может быть реализована?
— Да, я считаю, что это вполне осуществимо. Президент Трамп понимает, что спорт способен открыть двери, которые закрыла политика. Хоккей — естественная отправная точка, поскольку Соединённые Штаты и Россия обладают выдающимися игроками, богатой общей историей и взаимным уважением к этой игре, — приводит слова Замполли ТАСС.

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