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Защитник «Рейнджерс» Гавриков высказался о травме голкипера Игоря Шестёркина

Защитник «Рейнджерс» Гавриков высказался о травме голкипера Игоря Шестёркина
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков прокомментировал травму российского вратаря клуба Игоря Шестёркина.

«Будем смотреть, как пройдёт его восстановление. Очень сложно загадывать. Наша задача, как я уже сказал, выходить и стараться выигрывать как можно больше матчей, чтобы забраться повыше в таблице, набрать побольше очков. Это то, на чём сейчас все сконцентрированы.

Очевидно, что у него была травма и ему было больно. Я не сразу понял, что у него произошло. В перерыве я к нему подошёл поговорить, поддержать его. Что касается самой травмы, мне сложно сказать, я не врач, не могу сказать, как такое повреждение можно получить. У вратарей немного другая механика движения, поэтому сложно тут сравнивать», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

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