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Черкас: «Динамо» допустило ошибку в комплектовании состава, нельзя отказываться от Гусева

Черкас: «Динамо» допустило ошибку в комплектовании состава, нельзя отказываться от Гусева
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о работе Леонида Тамбиева на посту главного тренера московского «Динамо» и оценил комплектование команды.

«Будем надеяться, что Тамбиев сможет исправить ситуацию в «Динамо», пусть и положение у него сложное. Что касается команды, то бросается в глаза ошибка в комплектовании команды. В моём понимании ошибка, когда отказались от Гусева. Ряд игроков, появившихся в команде, не соответствует задаче «Динамо».

Для меня «Динамо» — авторитетный клуб, который должен бороться за высокие места и трофеи. Но если у руководства задача просто попасть в плей-офф, то Тамбиев и нынешний состав с этим справятся», — цитирует Черкаса Vprognoze.

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