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«Лада» впервые в истории КХЛ победила СКА, до этого было 21 поражение подряд

«Лада» впервые в истории КХЛ победила СКА, до этого было 21 поражение подряд
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Сегодня, 15 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Макаров (Чивилёв, Сафин) – 21:49 (5x4)    

Сегодняшняя победа над СКА стала для «Лады» первой в истории Континентальной хоккейной лиги. В истории КХЛ СКА побеждал в 21 встрече подряд.

В следующей игре «Лада» встретятся с «Динамо» 18 октября на домашней площадке. СКА 20 октября примет на своём льду «Автомобилист».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.