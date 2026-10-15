«Лада» впервые в истории КХЛ победила СКА, до этого было 21 поражение подряд

Сегодня, 15 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Сегодняшняя победа над СКА стала для «Лады» первой в истории Континентальной хоккейной лиги. В истории КХЛ СКА побеждал в 21 встрече подряд.

В следующей игре «Лада» встретятся с «Динамо» 18 октября на домашней площадке. СКА 20 октября примет на своём льду «Автомобилист».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.