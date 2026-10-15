Плющев — об «Авангарде»: даже пьяными такой состав не имеет права занимать последнее место

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачной игре «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ. Омский клуб занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции.

«То, что «Авангард» занимает последнее место, для меня действительно неожиданность. Даже пьяными такой состав не имеет права занимать последнее место. Хотя они даже далеко не полупьяные. Я знал, что у команды будут проблемы на протяжении сезона, и говорил об этом перед началом чемпионата. Поэтому сам факт того, что «Авангард» выступает неудачно, меня не удивляет. Но то, что он выступает настолько неудачно, — действительно неожиданность.

Причины этого уходят в прошлый сезон. Проблемы, которые тогда возникли, не были решены. Не было предпринято никаких кардинальных мер, чтобы принципиально изменить ситуацию и исправить то негативное, что произошло в прошлом сезоне. А если ничего не меняется, то негативные последствия только усиливаются. Вот и всё.

К сожалению, команда, которая должна находиться в верхней части турнирной таблицы, сейчас занимает последнее место на Востоке. И это совершенно непонятно», — цитирует Плющева «Советский спорт».