«На это есть масса причин». Главный тренер СКА Ларионов — о поражении от «Лады»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Лады» (0:1).

«Хороший матч – к сожалению, не в нашу пользу. На это есть масса причин. Команду хозяев с важной победой. Две игры подряд без голов? Когда не забиваешь, нереально ждать победы, поэтому два матча без заброшенных шайб – это ниже всякой критики для команды такого уровня, как СКА. Надо покопаться внутри команды, найти способы развернуть то течение, которое пока не совсем в нашу сторону. Самое сложное – это догонять: старались, пытались создавать моменты, но не хватило сил и уверенности в завершении.

Кого отмечу за характер? Молодёжь – Недопекин, Дишковский, Лутфуллин, Плешков. Это ребята, которые играли сердцем, душой. Обычно не выделяешь никого, потому что это команда, но их