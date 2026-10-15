И. о. главного тренера «Лады» Горбенко оценил победный матч со СКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Игорь Горбенко высказался о победе над СКА (1:0).

«Тяжёлая игра – готовились, ждали, какой соперник нас ждёт. Это хорошая команда, хорошие исполнители. Сыграли поплотнее, поближе, не давая пространства. В третьем периоде соперник добавил, но мы справились. Большинство сработало, втроём отыграли – это тоже дало импульс, и получилась командная победа.

Каждый матч важен, нельзя выйти и сыграть вполсилы, в лиге любая команда может обыграть любую. В третьем периоде попросили ребят наполнить среднюю зону, не давать сопернику пространства и не допускать потерь шайбы.

Игра Алтыбармакяна и Кудрявцева? Они помогли, мы весь месяц их ждали. Много травм, не было ротации, ребята здорово сыграли», — цитирует Горбенко сайт КХЛ.