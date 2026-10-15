Мирошниченко может уйти из «Вашингтона», им интересуются несколько клубов НХЛ — Фридман

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко может сменить клуб, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

«Несколько команд следят за ним. Они считают, что Мирошниченко может быть хорош. Если «Кэпиталз» так и не найдут для него места в составе, то им придётся отправить его на драфт отказов. Думаю, «Вашингтон» будет не слишком этому рад», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

15 октября Мирошниченко провёл свой первый матч в сезоне за «Вашингтон» во встрече с «Монреаль Канадиенс» (5:4). Иван записал на свой счёт заброшенную шайбу. В прошлом сезоне российский форвард провёл 13 матчей в НХЛ за «Кэпиталз» и набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.