«Рекорды и существуют, чтобы их били». Ларионов — о первой победе «Лады» над СКА в КХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о том факте, что «Лада» победила армейский клуб впервые в истории КХЛ.

— «Лада» в последний раз обыгрывала СКА ещё не в КХЛ, это было как раз в «Волгаре».

– Все рекорды для того и существуют, чтобы их били: антирекорды, просто рекорды. Рекорд Гретцки очень долго держался, но его побил Овечкин. Завтра новый день, следующая игра – дома, нужно готовиться и, конечно, как можно быстрее выйти из этой сложной ситуации, чтобы ребята могли вспомнить, как забивать голы, — цитирует Ларионова сайт СКА.

До сегодняшнего матча в истории КХЛ СКА побеждал в 21 встрече подряд. В следующей игре «Лада» встретится с «Динамо» 18 октября на домашней площадке. СКА 20 октября примет на своём льду «Автомобилист».