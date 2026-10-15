Спецпосланник Трампа: Овечкин заслужил восхищение миллионов американцев

Спецпредставитель США по глобальным партнёрствам посол Паоло Замполли высказался о влиянии российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на американцев.

«Александр Овечкин является очевидным примером экстраординарной связки, которую способен создать спорт. Русский спортсмен прибыл в Вашингтон и заслужил восхищение миллионов американцев за счёт своих достижений, стойкости и целеустремлённости.

Американские спортсмены тоже заслуживали аналогичное уважение за рубежом. Люди видят выдающееся мастерство. Это мощный [фактор]. Я бы хотел это использовать. Футбол даёт нам невероятный охват. Хоккей даёт нам замечательные общие традиции. Борьба уже доказала, что американцы и русские могут встречаться и соревноваться. А