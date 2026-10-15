15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спецпосланник Трампа: Овечкин заслужил восхищение миллионов американцев

Спецпосланник Трампа: Овечкин заслужил восхищение миллионов американцев
Комментарии

Спецпредставитель США по глобальным партнёрствам посол Паоло Замполли высказался о влиянии российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на американцев.

«Александр Овечкин является очевидным примером экстраординарной связки, которую способен создать спорт. Русский спортсмен прибыл в Вашингтон и заслужил восхищение миллионов американцев за счёт своих достижений, стойкости и целеустремлённости.

Американские спортсмены тоже заслуживали аналогичное уважение за рубежом. Люди видят выдающееся мастерство. Это мощный [фактор]. Я бы хотел это использовать. Футбол даёт нам невероятный охват. Хоккей даёт нам замечательные общие традиции. Борьба уже доказала, что американцы и русские могут встречаться и соревноваться. А