Щитов о Разине: почему директор клуба не понёс наказания? Репутация «Металлурга» подорвана

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался об отстранении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

«В «Металлурге» есть уже выстроенная Разиным система игры. Не думаю, что другой тренер на длинной дистанции там может лучше Разина сработать. Тут у меня большой вопрос есть. Команда идёт на первом месте. По каким причинам отстранили Разина? Говорят про конфликт с игроками. Но, извините, команда на первом месте, значит, всё идёт, как и планировал тренер. А его отстраняют. По какой причине?

Интересно, почему директор клуба Жлоба не понёс никакого наказания? Я считаю, что Жлобу нужно отстранять, если Разина отстранили. Жлоба не справился, не пресёк конфликт, который зарождался. Почему он