Результаты матчей КХЛ на 15 октября 2026 года

Сегодня, 15 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 15 октября 2026 года (время московское):

«Лада» – СКА — 1:0;

«Северсталь» – «Локомотив» — 5:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 24 очками после 15 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 27 очков в 17 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.