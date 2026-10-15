Сегодня, 15 октября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года:
«Сокол» – «Молот» — 3:2 Б;
«Металлург» Нк – «Торос» — 0:6;
«Динамо-Алтай» – «Ижсталь» — 0:3;
«Зауралье» – «Кристалл» — 2:4;
«Рубин» – «Дизель» — 2:3 ОТ;
«Югра» – ХК «Тамбов» — 6:1.
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает АКМ (21 очко в 15 играх).
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.