Результаты матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года

Сегодня, 15 октября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года:

«Сокол» – «Молот» — 3:2 Б;

«Металлург» Нк – «Торос» — 0:6;

«Динамо-Алтай» – «Ижсталь» — 0:3;

«Зауралье» – «Кристалл» — 2:4;

«Рубин» – «Дизель» — 2:3 ОТ;

«Югра» – ХК «Тамбов» — 6:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает АКМ (21 очко в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.