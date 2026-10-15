Сегодня, 15 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 15 октября 2026 года:

«Тайфун» – «Локо» — 0:6;

«Амурские Тигры» – МХК «Спартак MAX» — 7:1;

«Омские Ястребы» – «АКМ-Юниор» — 1:4;

«Авто» – «Спутник» — 7:2;

«Белые Медведи» – «Реактор» — 2:1;

«Крылья Советов» – «Кузнецкие Медведи» — 6:2;

«Академия Михайлова» – МХК «Динамо» СПб — 4:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 18 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Белые Медведи», набравшие 17 очков после 13 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.