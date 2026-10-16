«Я боялся ему это сказать». Хики – о разговоре с Овечкиным по ходу матча с «Монреалем»

Бывший защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Хики, находившийся между скамейками команд и следивший за повторами в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», рассказал о диалоге с форвардом столичного клуба Александром Овечкиным по ходу игры. В матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4) защитник Джастин Холл забросил шайбу, которую мог подправить россиянин, находившийся перед воротами. Овечкин даже победно вскинул руки и поехал первым праздновать гол к скамейке запасных, как будто он является автором заброшенной шайбы. После многократного изучения повторов шайба была записана на Холла.