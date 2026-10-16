Результаты матчей НХЛ на 16 октября 2026 года

В ночь с 15 на 16 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 16 октября 2026 года:

«Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 ОТ;

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 Б;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 4:5 ОТ;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сиэтл Кракен» — 4:3 ОТ;

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:1;

«Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:1;

«Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс» — 4:3 ОТ;

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 5:4;

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 Б;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Юта Маммот» — 2:4;

«Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз» — 6:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 14 очками после девяти игр. Пер