Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2026 года

Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоится пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» — «Спартак»;

16:30. «Авангард» — «Автомобилист»;

19:00. «Торпедо» — «Динамо» М;

19:00. «Нефтехимик» — «Трактор»;

19:30. «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 24 очками после 15 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 27 очков в 17 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.