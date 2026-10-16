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Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2026 года
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Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоится пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» — «Спартак»;
16:30. «Авангард» — «Автомобилист»;
19:00. «Торпедо» — «Динамо» М;
19:00. «Нефтехимик» — «Трактор»;
19:30. «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 24 очками после 15 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 27 очков в 17 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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