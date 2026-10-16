Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей с тремя и более очками

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов провёл свой 50-й матч в составе «Миннесоты», где набирал три и более очка. Российский форвард обновил рекорд «дикарей» по данному показателю. Ближайший преследователь из действующих игроков — Мэтт Болди (29).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.