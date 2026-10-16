15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей с тремя и более очками

Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей с тремя и более очками
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов провёл свой 50-й матч в составе «Миннесоты», где набирал три и более очка. Российский форвард обновил рекорд «дикарей» по данному показателю. Ближайший преследователь из действующих игроков — Мэтт Болди (29).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2026, пятница. 03:00 МСК