«Запомню этот вечер, но победа важнее». Марченко — о своём хет-трике в ворота «Баффало»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко прокомментировал поражение во встрече с «Баффало Сэйбрз». Форвард оформил хет-трик.

«Безусловно, запомню этот вечер, но победа важнее. Я немного расстроен, потому что это была моя ошибка в овертайме. Хочу выигрывать всё больше и больше матчей и учусь на своих ошибках», — приводит слова Кирилла Марченко сайт лиги.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.