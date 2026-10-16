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Б. Ткачук — третий игрок в истории НХЛ с натуральными хет-триками в двух матчах подряд

Б. Ткачук — третий игрок в истории НХЛ с натуральными хет-триками в двух матчах подряд
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук забросил три шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2 ОТ). 27-летний американец сделал хет-трик во втором матче подряд. Как и в прошлой игре с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2), он вновь забросил три шайбы подряд.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ткачук стал третьим игроком в истории НХЛ с натуральными хет-триками в двух матчах подряд. До него таким достижением отметились Сай Деннени (1923, «Оттава») и Петри Скрико (1986, «Ванкувер»).

Кроме того, Брэди стал третьим игроком в истории «Флориды», сделавшим хет-трик (любой) в двух матчах подряд. До него это сделали Павел Буре (2001) и Ноэль Аччари (2019).

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