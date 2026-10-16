15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Марченко с хет-триком не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Кирилл Марченко с хет-триком не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко с хет-триком в ворота «Баффало Сэйбрз» не попал в тройку звёзд игрового дня НХЛ.

Третьей звездой признан форвард «Баффало» Джек Куинн, который набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто».

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди с хет-триком и ассистом в игре с «Сент-Луис Блюз».

Первой звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук, забросивший все три шайбы в ворота «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Кирилл Марченко прокомментировал поражение во встрече с «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой «Баффало» в овертайме со счётом 5:4.

Материалы по теме
«Запомню этот вечер, но победа важнее». Марченко — о своём хет-трике в ворота «Баффало»