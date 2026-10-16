Кирилл Марченко с хет-триком не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко с хет-триком в ворота «Баффало Сэйбрз» не попал в тройку звёзд игрового дня НХЛ.

Третьей звездой признан форвард «Баффало» Джек Куинн, который набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто».

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди с хет-триком и ассистом в игре с «Сент-Луис Блюз».

Первой звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук, забросивший все три шайбы в ворота «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Кирилл Марченко прокомментировал поражение во встрече с «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой «Баффало» в овертайме со счётом 5:4.