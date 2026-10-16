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«Либо побеждаешь, либо извлекаешь уроки». Бобровский — о поражении «Торонто» от «Баффало»

«Либо побеждаешь, либо извлекаешь уроки». Бобровский — о поражении «Торонто» от «Баффало»
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский высказался о поражении во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Баффало Сэйбрз».

«Либо ты побеждаешь, либо извлекаешь уроки и становишься лучше. Это был хороший урок для нас… Мы можем исправить ошибки по ходу дела и двигаться дальше. У нас действительно хорошая команда, очень талантливые и целеустремлённые ребята», — приводит слова Бобровского пресс‑служба НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2026, пятница. 02:00 МСК