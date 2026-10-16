15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой получил гражданство России

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой получил гражданство России
Комментарии

Защитник ЦСКА 29-летний канадец Джереми Рой получил гражданство России, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Рой Джереми, родившийся 14 мая 1997 года в Канаде», — сказано в документе.

В текущем сезоне Джереми Рой сыграл 12 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Отметим, среди других иностранцев, получивших российское гражданство в соответствии с этим указом, значится ещё один хоккеист — 19-летний швейцарец Итай Голан, игравший за команду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода во Всероссийской хоккейной лиге.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Рой: буду очень рад сыграть против Овечкина