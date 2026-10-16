Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой получил гражданство России

Защитник ЦСКА 29-летний канадец Джереми Рой получил гражданство России, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Рой Джереми, родившийся 14 мая 1997 года в Канаде», — сказано в документе.

В текущем сезоне Джереми Рой сыграл 12 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Отметим, среди других иностранцев, получивших российское гражданство в соответствии с этим указом, значится ещё один хоккеист — 19-летний швейцарец Итай Голан, игравший за команду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода во Всероссийской хоккейной лиге.