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Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос установил необычный рекорд НХЛ

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос установил необычный рекорд НХЛ
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт заброшенную шайбу, отличившись на последней секунде основного времени игры и сравняв счёт.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стэмкос стал первым игроком в истории лиги, кто сравнивал счёт на последней секунде основного времени игры в двух встречах. Первая такая игра для Стэмкоса была 5 ноября 2025 года с Миннесотой Уайлд (2:3 ОТ).

Напомним, в матче между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», который прошёл на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, гости одержали победу со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2026, пятница. 03:00 МСК