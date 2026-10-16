Евгений Кузнецов сыграл в матче любительской Сибирской хоккейной лиги

Нападающий Евгений Кузнецов принял участие в матче любительской хоккейной лиги Новосибирска. Игра прошла в ЛДС «Сибирь». Кузнецов сыграл за команду HC99 в матче с «Сибирскими Звёздами» (4:3).

Кузнецов голевыми действиями не отметился, нанеся четыре броска в створ по ходу матча.

«Евгений Кузнецов для поддержания формы вернулся в Новосибирск, где вчера провёл первый матч в рамках Сибирской хоккейной лиги. Ждём возвращения в профессиональный хоккей!» — написал агент игрока Шуми Бабаев на своей странице в социальной сети.

Напомним, 2 октября стало известно о расторжении контракта 34-летнего форварда с «Сибирью» по соглашению сторон. Лариса Кузнецова, мама Евгения, сообщила, что отец игрока имеет серьёзные проблемы со здоровьем.