«Пока нам не на что претендовать». Антон Слепышев — об игре «Автомобилиста» в сезоне

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев высказался о нестабильной игре уральского клуба в текущем сезоне. Клуб из Екатеринбурга с 14 очками после 14 встреч располагается на восьмом месте в таблице Востока.

— Какие выводы лично вы делаете о причинах нестабильных результатов?

— Причина в том, что ещё летом много говорилось, что у нас собрали очень хороший состав. И опытный, и ещё всякий разный. А на деле мы играем вообще ниже своих возможностей. Поэтому чем быстрее каждый посмотрит на себя, начнёт просто работать и пахать, тогда придёт результат, тогда вернётся наше мастерство и опыт. Пока это всё только на словах.

— На что ваша нынешняя команда может претендовать, если будет играть на максимуме своего потенциала?

— Пока нам не на что претендовать. Надо начать с каких-то азов. С трудовой этики, как сейчас модно говорить. С отношения к делу со стороны каждого игрока. А уже потом на что-то претендовать, — приводят слова Слепышева «Известия».