Олимпийский чемпион: все вопросы по старту СКА нужно задавать Игорю Ларионову

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о проблемах санкт-петербургского СКА в текущем сезоне КХЛ.

— Отмечу у СКА проблему. Слабая организация игры в обороне. По именам состав у армейцев в защите вроде бы громкий, однако на льду уверенности не видно. Неуверенность вратарей передаётся в первую очередь именно защитникам.

— Вопросы к тренерам вратарей и защитников?

— У нас в последние годы появилась нелепая мода всё списывать на тех тренеров, которые отвечают за узкий участок. Это ошибочная политика. В наших традициях – особые полномочия, но и особая ответственность именно главного тренера.

В первую очередь все вопросы по старту СКА нужно задавать Игорю Ларионову. Прошлый сезон показал, что у него очень большой кредит доверия со стороны руководства СКА. Это нехарактерная ситуация для нашего хоккея в последние десятилетия, обычно у нас российских тренеров прессингуют по максимуму, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.