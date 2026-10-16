Игорь Уланов: безусловно, содержание игры и результат «Нефтехимика» удивляют

Бывший тренер «Спартака» Игорь Уланов оценил игру и турнирное положение «Нефтехимика» в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Нижнекамский клуб занимает второе место в таблице Востока.

«Безусловно, содержание игры и результат «Нефтехимика» удивляют. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице Востока, несмотря на два последних поражения. У Гришина очень молодая, амбициозная команда. Ребята раскованно играют в открытый хоккей. Очень много комбинаций, голов. Тренировочный процесс у Игоря Гришина проходит на маленьких участках: отрабатываются взаимодействие, взаимопонимание, короткие передачи, игра в пас, комбинационный креативный хоккей, игра друг под друга. Ребята играют мобильно, слаженно, не передерживают шайбу, быстро проходят среднюю зону. В зоне атаки играют ярко, с контролем шайбы и хорошей результативностью.

Стоит отметить новоиспечённого капитана Андрея Белозёрова — он ведёт за собой команду, являясь её лидером и лучшим бомбардиром. Также отмечу игру Рафаэля Бикмуллина, который, вернувшись в команду через пробный контракт и подписав полноценное соглашение, тоже находится наверху списка бомбардиров. Кроме того, Евгений Митякин, являясь уже практически старожилом команды, также стабилен и связывает своих крайних нападающих. Поэтому команда у Нижнекамска молодая, амбициозная, дерзкая. Есть хорошая конкуренция, все хотят играть. Хоккей у Гришина действительно интересный. Думаю, такой хоккей нравится не только болельщикам, но и сами игроки «Нефтехимика» наслаждаются игрой», — цитирует Уланова «Сила спорта».