«Такой жёстко-вежливый тренер». Защитник «Шанхая» Колби Уильямс — о Митче Лаве

Защитник «Шанхайских Драконов» Колби Уильямс рассказал о работе с главным тренером команды Митчем Лавом.

– Митч любит говорить, что как игрок он был не самым крутым и ему очень нравилось драться.

– Ой, все мы любим иногда немного сказать меньше, чем есть на самом деле (улыбается). Да, я уже заметил, что силовой хоккей тренеру нравится, в целом он за согласованное с ним творчество на льду, главное – слушать установку и следовать ей. Лав, по словам моих партнёров, очень требовательный, но справедливый. Мне нравится его североамериканский стиль, я тут как рыба в воде, понимаю любые намёки, хоть и отыграл очень мало. Если его охарактеризовать: знаешь, он такой жёстко-вежливый тренер. Парням объясняет без лишней воды, и все понимают. Позитив – наше всё! — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.