«Берн» рассматривает возможность подписания форварда Ивана Морозова

Швейцарский хоккейный клуб «Берн» рассматривает возможность подписания 26-летнего российского форварда Ивана Морозова для усиления атакующей линии. Об этом сообщает швейцарский портал Watson.

Сообщается, что скаутские отчёты по Морозову называют его идеальным кандидатом для местной лиги, однако потенциальный трансфер сопряжён с репутационными рисками из-за его прошлой допинговой дисквалификации и сложным политическим контекстом. Отмечается, что приглашение российского игрока в текущих реалиях может вызвать серьёзный общественный резонанс.

«Спортивная составляющая для нас первостепенна. Однако этот кейс имеет очевидное политическое измерение. Если дело дойдёт до конкретики, окончательный вердикт будет выносить совет директоров клуба», — заявил генеральный директор «Берна» Юрг Фурер.

На сегодняшний момент отчёт по хоккеисту находится на изучении у спортивных директоров Мартина Плюсса и Паскаля Сигнера.

Напомним, права на 26-летнего форварда в КХЛ закреплены за «Спартаком» на пять лет — до конца сезона-2030/2031. 1 июля 2026 года Морозов официально покинул столичный клуб и сейчас остаётся без команды.