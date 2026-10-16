«Ванкувер» и «Торонто» произвели обмен нападающими

Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» объявила, что канадский клуб приобрёл нападающих Джейкоба Квиллана и Брэндону Бура у «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на форварда Аату Рятю.

24-летний Квиллан сыграл за «Торонто» в НХЛ 24 матча, набрав 3 (1+2) очка. В составе фарм-клуба «Мэйпл Лифс» в АХЛ сыграл 114 матчей, записав на свой счёт 74 (32+42) очка. В прошлом сезоне Квиллан выиграл с «Торонто Марлис» главный трофей лиги — Кубок Колдера.

24-летний Бур подписал контракт новичка с «Торонто» весной 2026 года и провел пять встреч в АХЛ, где набрал 2 (0+2) очка.

23-летний Рятю прошлый сезон сыграл за «Ванкувер» четыре матча, где забросил одну шайбу. Всего в НХЛ финн сыграл за «Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс» 118 игр, набрав 29 (14+15) очков.