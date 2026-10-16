15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» и «Торонто» произвели обмен нападающими

«Ванкувер» и «Торонто» произвели обмен нападающими
Комментарии

Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» объявила, что канадский клуб приобрёл нападающих Джейкоба Квиллана и Брэндону Бура у «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на форварда Аату Рятю.

24-летний Квиллан сыграл за «Торонто» в НХЛ 24 матча, набрав 3 (1+2) очка. В составе фарм-клуба «Мэйпл Лифс» в АХЛ сыграл 114 матчей, записав на свой счёт 74 (32+42) очка. В прошлом сезоне Квиллан выиграл с «Торонто Марлис» главный трофей лиги — Кубок Колдера.

24-летний Бур подписал контракт новичка с «Торонто» весной 2026 года и провел пять встреч в АХЛ, где набрал 2 (0+2) очка.

23-летний Рятю прошлый сезон сыграл за «Ванкувер» четыре матча, где забросил одну шайбу. Всего в НХЛ финн сыграл за «Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс» 118 игр, набрав 29 (14+15) очков.

Материалы по теме
«Либо побеждаешь, либо извлекаешь уроки». Бобровский — о поражении «Торонто» от «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android